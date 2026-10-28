«Размышления о последних 24 часах». Кейн опубликовал обращение после завоевания «ЗМ»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн обратился к болельщикам, к партнёрам по команде и всем своим близким после завоевания индивидуальной награды «Золотой мяч» 2026 года. Форвард опубликовал на своей странице в социальной сети Х видео, которое подписал так: «Размышления о последних 24 часах».

«Всем привет! Просто небольшой обзор последних 24 часов. Я имею в виду, какие это были сумасшедшие 24 часа! Очевидно, вы можете увидеть главный трофей здесь — «Золотой мяч» 2026 года. Просто эпичная ночь, тот факт, что это было в Лондоне, где были все мои болельщики, все мои друзья и я сам. Там была семья, и да, очевидно, что быть названным обладателем такой специальной награды оказалось выше моих самых смелых мечтаний.

Я говорил на сцене о тяжёлой работе и жертвах, на которые мне пришлось пойти, чтобы попасть сюда. Чтобы оказаться на самом верху, нужно было проявить большую стойкость и решимость. Так что, да, сказать, что прямо сейчас меня назвали лучшим игроком в мире, это просто сногсшибательно, правда.

Итак, я просто пытался осознать всё это. Очевидно, что я получил очень много сообщений о любви и поддержке в социальных сетях, от фанатов, от людей на улице, все поздравляют меня с большим достижением.

Было по-настоящему особенным слышать все эти слова. Так что да, это всегда о будущем, о том, как мы можем стать лучше и как мы можем продолжать двигаться вперёд. Прямо сейчас это, очевидно, огромная веха в моей карьере, важный момент для меня, без сомнения. Это просто мотивирует меня стремиться к большему и посмотреть, сможем ли мы стать ещё лучше и к