Вратарь «Динамо» Расулов — о голах Воробьёва: Дима хорошо исполнил, прям топ!

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов разобрал пропущенные мячи от нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьёва в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, отметив высокое исполнительское мастерство форварда «быков». Встреча завершилась победой команды Мурада Мусаева со счётом 2:1.

«Понятное дело, когда много моментов — интересно. Однако и пропускать не хочется. Во втором тайме было поменьше моментов, потому что мы больше владели мячом, наседали на «Краснодар». Но Дима Воробьёв исполнил. Во втором мяче можно было лучше позиционно сыграть. По факту мяч залетел в мой ближний угол. Мог сыграть лучше. Первый мяч — тяжелее. Воробьёв хорошо исполнил — левой ногой ударил между ног нашему игроку и в дальний угол. Прям топ!» — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.