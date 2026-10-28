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«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» из клуба АПЛ — Football Insider

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» из клуба АПЛ — Football Insider
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«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к центральному защитнику «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту, по которому пару лет назад делал предложение, но «ириски» отклонили его. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Ливерпуль» также следит за английским футболистом. Мерсисайдцы восхищаются игрой 24-летнего защитника и могут предпринять попытку приобрести его в следующем году. «Эвертон» оценивает игрока в £ 80 млн (€ 96 млн).

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт принял участие в семи матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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