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«Флитвуд» — «Арсенал»: «канониры» после первого тайма уступают команде из 4-го дивизиона

«Флитвуд» — «Арсенал»: «канониры» после первого тайма уступают команде из 4-го дивизиона
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Завершился первый тайм матча 1/8 финала Кубка лиги, в котором встречаются «Флитвуд», представляющий четвёртый английский дивизион, и «Арсенал», выступающий в Премьер-лиге. Игра проходит на стадионе «Хайбери» в Флитвуде. После перерыва счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
27 октября 2026, вторник. 23:00 МСК
Флитвуд Таун
Флитвуд
Окончен
1 : 1
5 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Loupalo-Bi – 21'     1:1 Дьёкереш – 50'    
Удаления: нет / Доумен – 85'

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Флитвуда» Аарон Лупало-Би.

На стадии 1/16 финала Кубка лиги команда из Флитвуда победила «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0. В свою очередь, «канониры» обыграли «Ипсвич Таун» со счётом 4:2.

Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Сити».

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