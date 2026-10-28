«Флитвуд» — «Арсенал»: «канониры» после первого тайма уступают команде из 4-го дивизиона

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Кубка лиги, в котором встречаются «Флитвуд», представляющий четвёртый английский дивизион, и «Арсенал», выступающий в Премьер-лиге. Игра проходит на стадионе «Хайбери» в Флитвуде. После перерыва счёт — 1:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Флитвуда» Аарон Лупало-Би.

На стадии 1/16 финала Кубка лиги команда из Флитвуда победила «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0. В свою очередь, «канониры» обыграли «Ипсвич Таун» со счётом 4:2.

Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Сити».

Игроки «Арсенала» поют We are the champions после победы в АПЛ: