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«Количество забитых им голов пугает». Спаллетти — о «Золотом мяче» Кейна

«Количество забитых им голов пугает». Спаллетти — о «Золотом мяче» Кейна
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Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал игру нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна, получившего «Золотой мяч» 2026 года.

«Мы обсуждали это с моим штабом и пришли к выводу, что награду правильно отдали ему. Это логичный выбор, если учитывать класс игрока. Количество забитых им голов пугает, хотя о Гарри говорят не так много, как о некоторых других футболистах. Так и должно быть», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

В минувшем сезоне Кейн забил 60 мячей в 50 матчах во всех турнирах за «Баварию». В составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года форвард провёл семь игр, в которых отметился шестью голами.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» — 2026 состоялась в понедельник, 26 октября. В голосовании 33-летний англичанин обошёл форварда «Реала» Килиана Мбаппе, который занял второе место, и нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля (третье место).

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