«Рома» вырвала победу в концовке результативного матча с «Кальяри» в Серии А

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей М'бала Нзола, забив с пенальти. На 15-й минуте полузащитник «Ромы» Эмануэле Лулли восстановил равновесие. На 22-й минуте полузащитник Никколо Пизилли вывел «волков» вперёд. На 82-й минуте полузащитник «Кальяри» Даниэль Мальдини сравнял счёт. Через три минуты полузащитник Родригу Мора забил третий мяч хозяев. Ещё через две минуты гол забил нападающий Дониэлл Мален.

После девяти матчей Серии А «Рома» набрала 21 очко и занимает третье место. «Кальяри» заработал 13 очков и располагается на девятой строчке.