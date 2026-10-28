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Рома — Кальяри, результат матча 27 октября 2026, счет 4:2, 9-й тур Серии А 2026/2027

«Рома» вырвала победу в концовке результативного матча с «Кальяри» в Серии А
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Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2026, вторник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 2
Кальяри
Кальяри
0:1 Нзола – 10'     1:1 Лулли – 15'     2:1 Пизилли – 22'     2:2 Мальдини – 82'     3:2 Мора – 85'     4:2 Мален – 87'    

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей М'бала Нзола, забив с пенальти. На 15-й минуте полузащитник «Ромы» Эмануэле Лулли восстановил равновесие. На 22-й минуте полузащитник Никколо Пизилли вывел «волков» вперёд. На 82-й минуте полузащитник «Кальяри» Даниэль Мальдини сравнял счёт. Через три минуты полузащитник Родригу Мора забил третий мяч хозяев. Ещё через две минуты гол забил нападающий Дониэлл Мален.

После девяти матчей Серии А «Рома» набрала 21 очко и занимает третье место. «Кальяри» заработал 13 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2026/2027
Тур