Аккаунты Мбаппе заблокировали в Китае после извинений форварда — RMC Sport

Официальное заявление французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе с извинениями за неудачные высказывания не только не погасило конфликт в Китае, но и спровоцировало новый виток бойкота футболиста. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на реакцию китайских платформ и источники в «Реале».

Обращение было выпущено через персональную холдинговую компанию нападающего Interconnected Ventures, которой руководит его мать Файза Ламари. В китайском обществе текст восприняли негативно — как поверхностную и паническую отписку, продиктованную исключительно страхом потерять коммерческие контракты.

Волну возмущения вызвало то, что в заявлении футболист охарактеризовал свои слова лишь как «оплошность», ни разу не упомянув имя Мао Цзэдуна. Китайские пользователи массово обвиняют Мбаппе в лицемерии. В результате ключевые социальные сети страны, включая популярнейшую платформу Weibo, заблокировали официальные страницы француза за «нарушение правил сообщества».