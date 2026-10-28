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Боруссия Дортмунд — Вердер, результат матча 27 октября 2026, счёт 3:2, 1/16 Кубка Германии сезона-2026/2027

Гол Забитцера на 90+3-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Вердером» в Кубке Германии
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Во вторник, 27 октября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2026/2027 между дортмундской «Боруссией» и бременским «Вердером». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Кубок Германии . 1/16 финала
27 октября 2026, вторник. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Гирасси – 6'     2:0 Чуквуэмека – 17'     2:1 Фюллькруг – 65'     2:2 Фюллькруг – 68'     3:2 Забитцер – 90+3'    

На 6-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Серу Гирасси, замкнувший передачу Юлиана Рюэрсона. На 17-й минуте полузащитник Карни Чуквуэмека удвоил перевес дортмундцев после результативного паса Джоба Беллингема.

В середине второй половины встречи «музыканты» совершили камбэк благодаря дублю нападающего Никласа Фюллькруга: немец забил на 65-й минуте, а уже на 68-й восстановил равенство на табло после передачи Юри Регера — 2:2.

На 90+3-й минуте австрийский полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер забил победный мяч хозяев, избавив команду от овертайма.

Благодаря этой победе дортмундский клуб завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка Германии, а «Вердер» выбыл из турнира.

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