Батраков с женой вынудили «Локомотив» продать полузащитника «Галатасараю» — источник

Российский полузащитник Алексей Батраков и его жена Ирина Подшибякина поставили ультиматум московскому «Локомотиву», чтобы железнодорожники продали футболиста в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает авторитетный турецкий журналист Якуп Чинар на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на то что «Галатасарай» достиг всех договорённостей по трансферу с «Локомотивом», российский клуб всё равно отказывался от продажи. Батраков и Подшибякина заявили руководству железнодорожников о желании перейти в турецкую команду. После этого «Локомотив» вынужден был согласиться на продажу.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер.