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«Мы не отрабатывали пенальти». Главный тренер «Флитвуда» — после победы над «Арсеналом»

«Мы не отрабатывали пенальти». Главный тренер «Флитвуда» — после победы над «Арсеналом»
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Главный тренер «Флитвуда» из четвёртой по силе лиги Англии Мэтт Лоулор высказался о победе своих подопечных над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (5:3 пен.) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Команды играли на стадионе «Хайбери» во Флитвуде.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
27 октября 2026, вторник. 23:00 МСК
Флитвуд Таун
Флитвуд
Окончен
1 : 1
5 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Loupalo-Bi – 21'     1:1 Дьёкереш – 50'    
Удаления: нет / Доумен – 85'

«Честно говоря, мы не отрабатывали пенальти ни разу. Не буду придумывать, что у нас была какая-то тщательная подготовка — ничего подобного не было. Парни справились сами. Последний удар исполнял наш 19-летний центральный защитник.

Я немного волновался, когда он шё