«Мы не отрабатывали пенальти». Главный тренер «Флитвуда» — после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Флитвуда» из четвёртой по силе лиги Англии Мэтт Лоулор высказался о победе своих подопечных над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (5:3 пен.) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Команды играли на стадионе «Хайбери» во Флитвуде.

«Честно говоря, мы не отрабатывали пенальти ни разу. Не буду придумывать, что у нас была какая-то тщательная подготовка — ничего подобного не было. Парни справились сами. Последний удар исполнял наш 19-летний центральный защитник.

Я немного волновался, когда он шё