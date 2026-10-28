«Эспаньол» объявил об увольнении Маноло Гонсалеса с поста главного тренера

«Эспаньол» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Маноло Гонсалеса.

«Эспаньол» от имени своего президента Алана Пейса и совета директоров выражает благодарность Маноло Гонсалесу за работу и усилия, проявленные с момента его прихода на тренерский пост в основной команде. Клуб особенно ценит профессионализм и преданность делу, с которыми он работал в этот период, а также самоотверженность, с которой он справлялся со спортивными задачами. Также клуб пользуется случаем, чтобы пожелать Маноло Гонсалесу удачи и успехов на будущих этапах его профессиональной карьеры и личной жизни», — гласит заявление клуба.

47-летний Гонсалес работал главным тренером «Эспаньола» с 2024 года, ранее он возглавлял вторую команду клуба.

В текущем сезоне «Эспаньол» занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей.