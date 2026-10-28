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Каррагер ответил, считает ли Кейна лучшим игроком в истории Англии после завоевания «ЗМ»

Каррагер ответил, считает ли Кейна лучшим игроком в истории Англии после завоевания «ЗМ»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил, можно ли назвать обладателя «Золотого мяча» — 2026 Гарри Кейна лучшим игроком в истории Англии.

«Я по-прежнему считаю Бобби Чарльтона величайшим английским игроком всех времён. Он выиграл чемпионат мира. В составе «Манчестер Юнайтед» побеждал в Лиге чемпионов. Будучи полузащитником, он долгое время оставался лучшим бомбардиром как в «Юнайтед», так и в сборной Англии.

Для меня это всегда будет Бобби Чарльтон. Ведь нынешнее поколение сборной Англии — несмотря на то, что для нас это был «золотой период», — так и не завоевало ни одного трофея, в то время как Бобби Чарльтону это удалось», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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