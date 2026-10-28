«Барселона» не хочет платить штраф в € 602 по «делу Альвареса» и обжалует решение — Marca

«Барселона» обжалует штраф в размере € 602 по делу о переговорах с форвардом «Атлетико» Хулианом Альваресом. Как сообщает издание Marca, сине-гранатовые не хотят платить штраф, но дело в сумме, а в принципиальной позиции: клуб настаивает, что не совершал никаких нарушений.

По данным источника, в «Барселоне» считают этот штраф «смехотворным», но отказываются его платить, исходя из моральных и концептуальных соображений, настаивая на том, что их действия были корректными. Клуб намерен подать апелляцию.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обязала сине-гранатовых заплатить штраф после жалобы «Атлетико». «Барселону» обвиняют, что клуб вёл переговоры с Альваресом, не уведомив «Атлетико», как того требует регламент.