Плеттенберг назвал трёх полузащитников, которые входят в шорт-лист «Ливерпуля»

Сенегалец Ламин Камара из «Монако» и англичанин Алекс Скотт из «Борнмута» входят в шорт-лист игроков, которых «Ливерпуль» рассматривает на позицию центрального полузащитника. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча также является игроком, которого высоко оценивают в английском клубе, однако хавбек сборной Германии находится ниже Скотта и Камара в списке приоритетных целей мерсисайдцев.

В конце августа сообщалось, что Камара близок к переходу в «Челси». Однако лондонцы не успели осуществить переход до закрытия летнего трансферного окна.