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«Барселона» и «Реал» пытались подписать Гарри Кейна — Романо

«Барселона» и «Реал» пытались подписать Гарри Кейна — Романо
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Испанские «Барселона» и «Реал» пытались подписать форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, который стал обладателем «Золотого мяча» 2026 года. По словам журналиста Фабрицио Романо, два испанских гранда связывались с представителями игрока.

«Это может вас удивить, но прошлым летом, я вам гарантирую, с Кейном связывались топ-клубы Испании, «Барселона» и «Реал», во время первой части предсезонной подготовки.

Ответ всегда был один: «Спасибо, но мы сосредоточены на нашем контракте с «Баварией». Никаких переговоров не было, потому что Кейн решил остаться верным «Баварии», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

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