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Хаби Алонсо ответил, будет ли праздновать голы «Челси» в ворота «Ливерпуля»

Хаби Алонсо ответил, будет ли праздновать голы «Челси» в ворота «Ливерпуля»
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Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо ответил, будет ли праздновать голы своих подопечных в ворота «Ливерпуля». Команды сыграют в среду, 28 октября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Алонсо выступал за мерсисайдцев в качестве игрока.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
28 октября 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, буду праздновать, это точно. С большим уважением, потому что, конечно, я тепло относился к «Ливерпулю», когда был игроком. Но теперь я в другой роли. Я должен поддерживать свою