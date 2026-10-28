Хаби Алонсо ответил, будет ли праздновать голы «Челси» в ворота «Ливерпуля»

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо ответил, будет ли праздновать голы своих подопечных в ворота «Ливерпуля». Команды сыграют в среду, 28 октября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Алонсо выступал за мерсисайдцев в качестве игрока.

«Конечно, буду праздновать, это точно. С большим уважением, потому что, конечно, я тепло относился к «Ливерпулю», когда был игроком. Но теперь я в другой роли. Я должен поддерживать свою