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Николай Писарев с юмором ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории России

Николай Писарев с юмором ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории России
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев с юмором ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в истории России. Так, специалист выбрал экс-футболиста московского «Спартака», «Интера» и «Наполи» Игоря Шалимова.

— Николай Николаевич, лучший футболист в истории России?
— Шалимов. Но я не могу быть объективным. Шалимов — мой друг.

— Подумай хорошо. Ещё. Исправься, срочно.
— Карпин (улыбается)? Если серьёзно, то Валерий Георгиевич Карпин (смеётся), — сказал Писарев в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Отметим, Писарев входит в тренерский штаб Карпина в сборной России по футболу.

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