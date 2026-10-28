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Круговой назвал «главный конёк» ЦСКА по итогам дерби со «Спартаком»

Круговой назвал «главный конёк» ЦСКА по итогам дерби со «Спартаком»
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Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча 12-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Спартаком». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 12-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 1'     2:0 Мусаев – 24'    

— Победа над «Спартаком» особая? Или это просто дежурные три очка?
— Конечно, не дежурные три очка. Это важное дерби, победить при своих болельщиках, ещё и сзади «на ноль» отыграть… Дорогого стоит. Ощущения классные, незабываемые. Двигаемся дальше.

— Скажи мне, как быстро вы забыли прошлый неудачный