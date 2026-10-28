Круговой назвал «главный конёк» ЦСКА по итогам дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча 12-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Спартаком». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

— Победа над «Спартаком» особая? Или это просто дежурные три очка?

— Конечно, не дежурные три очка. Это важное дерби, победить при своих болельщиках, ещё и сзади «на ноль» отыграть… Дорогого стоит. Ощущения классные, незабываемые. Двигаемся дальше.

— Скажи мне, как быстро вы забыли прошлый неудачный