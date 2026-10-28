Манише заявил, что Роналду мог закончить карьеру в 29 лет. Известна причина

Бывший полузащитник сборной Португалии Манише заявил, что нападающий национальной команды и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог закончить карьеру в 29 лет.

«Чтобы в 40 лет всё ещё играть, нужно быть невероятным профессионалом и глубоко уважать своё дело – ничто не даётся только благодаря удаче. Он пример для молодых игроков: нельзя думать только о деньгах, нужно многое делать правильно, чтобы достичь вершины.

Он мог закончить карьеру в 29 или 30, потому что уже тогда у него была огромная финансовая стабильность, он выиграл Лигу чемпионов к тому возрасту, но он любит соревноваться, выжимать из себя максимум, быть звездой. Он любит быть лучшим в мире и любит, когда о нём говорят. Это часть его личности», — приводит слова Манише FourFourTwo.

Ранее в Португалии сообщили, попал ли Роналду в расширенный список Португалии на ноябрьский сбор.