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Слуцкий определил тройку сильнейших российских футболистов, игравших в АПЛ

Слуцкий определил тройку сильнейших российских футболистов, игравших в АПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и «Халла» Леонид Слуцкий составил рейтинг российских футболистов, выступавших за английские клубы. Так, Слуцкий выбрал Андрея Аршавина, игравшего за «Арсенал», Андрея Канчельскиса, выступавшего за «Манчестер Юнайтед», и Романа Павлюченко, который защищал цвета «Тоттенхэма».

— Составим рейтинг. Первое место?
— Для меня первое место — Аршавин. Второе — Канчельскис. Третье место, думаю, что Павлюченко. Давай на первой тройке [остановимся]?

— Смертин тоже брал АПЛ.
— Ну, блин, он почти не играл. Как и Жирков. Для меня была бы тройка именно по влиянию и вообще… Это Аршавин, Канчельскис и Павлюченко, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

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