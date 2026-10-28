Слуцкий определил тройку сильнейших российских футболистов, игравших в АПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и «Халла» Леонид Слуцкий составил рейтинг российских футболистов, выступавших за английские клубы. Так, Слуцкий выбрал Андрея Аршавина, игравшего за «Арсенал», Андрея Канчельскиса, выступавшего за «Манчестер Юнайтед», и Романа Павлюченко, который защищал цвета «Тоттенхэма».

— Составим рейтинг. Первое место?

— Для меня первое место — Аршавин. Второе — Канчельскис. Третье место, думаю, что Павлюченко. Давай на первой тройке [остановимся]?

— Смертин тоже брал АПЛ.

— Ну, блин, он почти не играл. Как и Жирков. Для меня была бы тройка именно по влиянию и вообще… Это Аршавин, Канчельскис и Павлюченко, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.