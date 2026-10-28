«Больше он его не получит». Бубнов — о «Золотом мяче» Гарри Кейна

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал завоевание английским форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном награды «Золотой мяч» 2026 года.

«Считаю правильным [победу Кейна] в том смысле, что он провёл выдающийся сезон. Хотя и на международной арене «Бавария» ничего не выиграла. Но тем не менее… Столько голов [забил], так сборная Англии на чемпионате мира выступила. Всё заслуженно. Потом возраст его. Больше он, как говорится, никогда этот «Золотой мяч» не получит. Поэтому, что называется, вовремя. Так и нужно отмечать игроков, которые провели выдающиеся сезоны. Так надо было и Снейдеру давать и всем ребятам, которые здорово себя проявляли, а не делить там между Криштиану и Месси», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».