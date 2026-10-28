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«Он даже не лучший игрок Бундеслиги». Насри — о «Золотом мяче» Гарри Кейна

«Он даже не лучший игрок Бундеслиги». Насри — о «Золотом мяче» Гарри Кейна
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Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри прокомментировал завоевание английским форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном награды «Золотой мяч» 2026 года.

«Вообще не понимаю этого. Он даже не лучший игрок Бундеслиги, лучший в чемпионате Германии — Олисе. Во время ЧМ-2026 Кейн не был лучшим в составе сборной Англии. На чём основывается решение дать ему награду? Только на забитых голах? Это как если бы Ферран Торрес забил 50 голов за «ПСЖ», выиграл Лигу 1 и Кубок Франции — и в итоге получил бы «ЗМ». Я бы отдал «Золотой мяч» не Кейну, а Ямалю», — приводит слова Насри Actu Foot в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Кейн с «Баварией» стал обладателем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за «Баварию» и Англию в 65 матчах в период с августа 2025-го по июль 2026-го.

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