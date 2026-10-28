«Он даже не лучший игрок Бундеслиги». Насри — о «Золотом мяче» Гарри Кейна

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри прокомментировал завоевание английским форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном награды «Золотой мяч» 2026 года.

«Вообще не понимаю этого. Он даже не лучший игрок Бундеслиги, лучший в чемпионате Германии — Олисе. Во время ЧМ-2026 Кейн не был лучшим в составе сборной Англии. На чём основывается решение дать ему награду? Только на забитых голах? Это как если бы Ферран Торрес забил 50 голов за «ПСЖ», выиграл Лигу 1 и Кубок Франции — и в итоге получил бы «ЗМ». Я бы отдал «Золотой мяч» не Кейну, а Ямалю», — приводит слова Насри Actu Foot в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Кейн с «Баварией» стал обладателем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за «Баварию» и Англию в 65 матчах в период с августа 2025-го по июль 2026-го.