15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карвахаль выразил уверенность, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру

Карвахаль выразил уверенность, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру
Комментарии

Защитник «Хетафе» Даниэль Карвахаль считает, что его бывший одноклубник по «Реалу» Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» и сборную Португалии, сможет забить 1000 голов за карьеру.

«Роналду точно достигнет отметки в 1000 голов. И он этого заслуживает. Он пример дисциплины и упорства… Люди сосредотачиваются на последних нескольких годах. Те, кто не видел Криштиану здесь, в «Реале», особенно в лучшие годы… это было нечто, такое нужно было видеть.

Особенно в раздевалке. Перед важным матчем Лиги чемпионов он говорил мне: «Слушай, когда будешь приближаться к штрафной, навешивай, потому что я буду там». И ты думал: «Боже, я обыграю кого угодно, буду отдавать тебе каждый мяч». Он производил огромное впечатление… настоящий хищник в штрафной», — приводит слова Карвахаля AS.

41-летний португалец забил «Аль-Файсали» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Этот гол стал для Роналду 982-м за карьеру. Форварду осталось забить 18 мячей до 1000 голов за карьеру во всех турнирах. На его счету 146 голов за сборную Португалии и 836 мячей за «Аль-Наср», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Материалы по теме
Манише заявил, что Роналду мог закончить карьеру в 29 лет. Известна причина