Карвахаль выразил уверенность, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру

Защитник «Хетафе» Даниэль Карвахаль считает, что его бывший одноклубник по «Реалу» Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» и сборную Португалии, сможет забить 1000 голов за карьеру.

«Роналду точно достигнет отметки в 1000 голов. И он этого заслуживает. Он пример дисциплины и упорства… Люди сосредотачиваются на последних нескольких годах. Те, кто не видел Криштиану здесь, в «Реале», особенно в лучшие годы… это было нечто, такое нужно было видеть.

Особенно в раздевалке. Перед важным матчем Лиги чемпионов он говорил мне: «Слушай, когда будешь приближаться к штрафной, навешивай, потому что я буду там». И ты думал: «Боже, я обыграю кого угодно, буду отдавать тебе каждый мяч». Он производил огромное впечатление… настоящий хищник в штрафной», — приводит слова Карвахаля AS.

41-летний португалец забил «Аль-Файсали» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Этот гол стал для Роналду 982-м за карьеру. Форварду осталось забить 18 мячей до 1000 голов за карьеру во всех турнирах. На его счету 146 голов за сборную Португалии и 836 мячей за «Аль-Наср», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».