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Даниэль Карвахаль рассказал, почему Серхио Рамос не перейдёт в «Хетафе»

Даниэль Карвахаль рассказал, почему Серхио Рамос не перейдёт в «Хетафе»
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Защитник «Хетафе» Даниэль Карвахаль прокомментировал информацию, что к его новой команде может присоединиться еще один экс-защитник «Реала» — Серхио Рамос.

«Я согласен с тем, что нужно самому решать, когда прекратить играть и когда перестать испытывать эти ощущения. Или когда тело говорит, что больше не может, или когда пропадает желание тренироваться каждое утро. Травма, полученная почти год назад, а затем отсутствие стабильности, заставляло вернуть то чувство радости от игры, которое испытывал раньше. Это было ключевым моментом, заставляющим хотеть продолжать играть.

Я говорил с Серхио Рамосом. Он сказал, что в нашей команде сложная ситуация, потому что у нас пять-шесть центральных защитников. Он продолжит готовиться на случай, если появится подходящий вариант. Он открыт для трансферного рынка, если появится что-то, что его заинтересует. Рамос — настоящий зверь в плане тренировок и подготовки», — приводит слова Карвахаля AS.

Последней командой 40-летнего Рамоса был «Монтеррей», за который он играл до января 2026 года. В карьере футболиста также были «Реал», «Севилья» и «ПСЖ».

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