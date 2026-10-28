Бубнов выставил оценки игрокам «ПСЖ» и «Барселоны» по итогам матча Лиги чемпионов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил выступление игроков «ПСЖ» и «Барселоны» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Отметим, участие в этой встрече принимал российский голкипер столичной французской команды Матвей Сафонов.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1