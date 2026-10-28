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Максим Бориско установил историческое достижение в дерби ЦСКА со «Спартаком»

Максим Бориско установил историческое достижение в дерби ЦСКА со «Спартаком»
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Голкипер ЦСКА Максим Бориско установил историческое достижение в центральном матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 12-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 1'     2:0 Мусаев – 24'    

По данным источника, Бориско стал первым в истории чемпионатов России вратарём, которому удалось одержать три победы подряд над красно-белыми без пропущенных мячей. Две предыдущие «сухие» победы над «Спартаком» Максим одержал в составе калининградской «Балтики».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — пятый. Лидирует в чемпионате России санкт-петер