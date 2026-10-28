Максим Бориско установил историческое достижение в дерби ЦСКА со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Максим Бориско установил историческое достижение в центральном матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

По данным источника, Бориско стал первым в истории чемпионатов России вратарём, которому удалось одержать три победы подряд над красно-белыми без пропущенных мячей. Две предыдущие «сухие» победы над «Спартаком» Максим одержал в составе калининградской «Балтики».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — пятый. Лидирует в чемпионате России санкт-петер