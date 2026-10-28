Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в турецкий клуб после матча 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

— Это лучший матч ЦСКА в этом году?

— Нет.

— Ты читаешь, что тебя уже сватают в Турцию, что ты уже одной ногой там?

— Читаю (улыбается). Мне и пишут каждый день [об этом]. Три клуба: «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче».

— Если летом поступит предложение Матвею Кисляку… Переход в какой-нибудь топовый турецкий клуб и ЦСКА будет не против, будешь это рассматривать?

— Ну да. Я говорю, мы с ЦСКА в любом случае рассматриваем любое предложение, которое приходит в клуб, — сказал Кисляк в выпуске на YouTube-канале