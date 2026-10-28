15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в турецкий клуб

Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в турецкий клуб
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в турецкий клуб после матча 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 12-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 1'     2:0 Мусаев – 24'    

— Это лучший матч ЦСКА в этом году?
— Нет.

— Ты читаешь, что тебя уже сватают в Турцию, что ты уже одной ногой там?
— Читаю (улыбается). Мне и пишут каждый день [об этом]. Три клуба: «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче».

— Если летом поступит предложение Матвею Кисляку… Переход в какой-нибудь топовый турецкий клуб и ЦСКА будет не против, будешь это рассматривать?
— Ну да. Я говорю, мы с ЦСКА в любом случае рассматриваем любое предложение, которое приходит в клуб, — сказал Кисляк в выпуске на YouTube-канале