«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начало матча Кубка лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Начало игры — в 23:00 мск. В России официальной трансляции встречи не предусмотрено.

В прошлом раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. «Челси» на предыдущей стадии победил «Лидс Юнайтед» — 6:3.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале «горожане» обыграли «Арсенал» со счётом 2:0.