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Ливерпуль — Челси: во сколько начало матча Кубка лиги, где смотреть прямую трансляцию, 28 октября 2026

«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начало матча Кубка лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Начало игры — в 23:00 мск. В России официальной трансляции встречи не предусмотрено.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
28 октября 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. «Челси» на предыдущей стадии победил «Лидс Юнайтед» — 6:3.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале «горожане» обыграли «Арсенал» со счётом 2:0.