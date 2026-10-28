15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так нельзя». Орлов поделился мнением об эпиграмме «Зенита» перед матчем с «Динамо» Мх

«Так нельзя». Орлов поделился мнением об эпиграмме «Зенита» перед матчем с «Динамо» Мх
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на эпиграмму «Зенита», опубликованную в преддверии матча 12-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:0). Перед матчем пресс-служба «Зенита» разместила эпиграмму с историческими отсылками про дагестанцев. Представители «Динамо» потребовали публичных извинений от петербуржцев. В итоге «Зенит» удалил изначальную публикацию и опубликовал новое стихотворение с извинениями.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 12-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала