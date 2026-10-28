«Так нельзя». Орлов поделился мнением об эпиграмме «Зенита» перед матчем с «Динамо» Мх

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на эпиграмму «Зенита», опубликованную в преддверии матча 12-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:0). Перед матчем пресс-служба «Зенита» разместила эпиграмму с историческими отсылками про дагестанцев. Представители «Динамо» потребовали публичных извинений от петербуржцев. В итоге «Зенит» удалил изначальную публикацию и опубликовал новое стихотворение с извинениями.