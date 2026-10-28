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«ПСЖ» нацелился на Мазу из «Байера» в качестве замены Кварацхелии — Плеттенберг

«ПСЖ» нацелился на Мазу из «Байера» в качестве замены Кварацхелии — Плеттенберг
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Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к атакующему полузащитнику леверкузенского «Байера» Ибрахиму Мазе в преддверии зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист немецкого отделения Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По информации инсайдера, представители 20-летнего футболиста уже поставлены в известность об интересе со стороны парижского гранда. Руководство «ПСЖ» включило хавбека в свой шорт-лист и рассматривает его кандидатуру в том числе как потенциальную замену выбывшему на длительный срок из-