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Стало известно, когда «МЮ» планирует принять решение по будущему Кэррика — TEAMtalk

Стало известно, когда «МЮ» планирует принять решение по будущему Кэррика — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» планирует принять решение по будущему главного тренера команды Майкла Кэррика во время ноябрьского перерыва на международные матчи, сообщает TEAMtalk.

Международная пауза станет решающим моментом, который определит, останется специалист или уйдёт с занимаемой должности. Руководство клуба дало специалисту два матча, в которых «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси» и «Астон Виллой».

Такое решение принято, потому что клуб хочет избежать назначения временного тренера на длительный срок. Кроме того, Кэррик пользуется значительной личной поддержкой со стороны дире