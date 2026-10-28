Непомнящий: не хочу выбрасывать «Краснодар» из фаворитов РПЛ — они о себе ещё заявят

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Краснодара» стать чемпионами Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в сезоне-2026/2027.

«Я бы не сказал, что «Краснодар» блекло выглядит. Просто результата нет. Бывают такие моменты, когда мячи не идут в ворота соперников. А бывает наоборот, когда залетает всё. Даже Мусаев признался, что внутри команды нужно что-то подправить. Очевидно, что проблема есть, но я ни в коем случае не хочу выбрасывать «Краснодар» из фаворитов нашего чемпионата. Да, сейчас просели, но разберутся. Там должно быть в