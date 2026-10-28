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«После каждой неудачи ты возвращался сильнее». Жена Кейна высказалась о «Золотом мяче»

«После каждой неудачи ты возвращался сильнее». Жена Кейна высказалась о «Золотом мяче»
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Кэти Кейн, супруга нападающего мюнхенской «Баварии» и капитана сборной Англии Гарри Кейна, опубликовала обращение к мужу после завоевания им футбольной награды «Золотой мяч» 2026 года.

«Словами даже не описать, насколько сильно я горжусь тобой. После абсолютно каждой неудачи, с которой тебе приходилось сталкиваться на футбольном пути, ты неизменно возвращался ещё сильнее.

Ты заслуживаешь этой великой награды больше всего на с