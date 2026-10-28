Сборная России U15 разгромила Южную Корею в матче чемпионата мира и фестиваля ФИФА

Завершился матч на чемпионате мира и фестивале ФИФА, в котором встречались сборная России U15 и сверстники из Южной Кореи. Команды играли на поле Олимпийского спортивного комплекса в Говсане, Азербайджан, в формате 8х8. Сборная России одержала победу со счётом 4:1.

Россияне открыли счёт на четвёртой минуте игры – отличился Анатолий Цимин. На 13-й минуте Матвей Родионов удвоил преимущество сборной России, но уже через несколько секунд соперник сократил отставание ударом с центра поля. На первой минуте второго тайма Егор Люсин довёл счёт до 3:1 в пользу российской команды, а