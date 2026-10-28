Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времён»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал победителем рейтинга «Золотой мяч всех времён». Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Фото: Официальный сайт «Золотого мяча»

Во главе рейтинга оказался «Золотой мяч» португальца, который тот получил в 2008 году, опередив Лионеля Месси из «Барселоны» и Фернандо Торреса из «Ливерпуля».

В число участников данной номинации вошли футболисты, неоднократно выигравшие «Золотой мяч». Среди них Лионель Месси (8), Криштиану Роналду (5), Йохан Круифф (3), Мишель Платини (3), Марко ван Бастен (3), Альфредо Ди Стефано (2), Франц Беккенбауэр (2), Кевин Киган (2), Карл-Хайнц Румменигге (2) и Роналдо (2).

Ранее организаторы пояснили, что ключевым критерием при выборе победителя является не суммарное коли