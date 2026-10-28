«Бавария» не заплатит «Тоттенхэму» бонус за «Золотой мяч» Кейна — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» не понесёт дополнительных финансовых расходов в адрес лондонского «Тоттенхэма» в связи с завоеванием нападающим Гарри Кейном престижной награды «Золотой мяч» 2026 года. Об этом сообщает журналист немецкого отделения Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По информации инсайдера, в соглашении о трансфере капитана сборной Англии, заключённом летом 2023 года на сумму около € 100 млн, отсутствовал пункт с премиальными за выигрыш главного индивидуального приза.

Напомним, 33-летний бомбардир выступает за мюнхенскую «Баварию»