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Экс-тренер ЦСКА Челестини возглавил клуб из Чемпионшипа

Экс-тренер ЦСКА Челестини возглавил клуб из Чемпионшипа
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Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини возглавил клуб из Чемпионшипа (второй по значимости дивизион Англии. – Прим. «Чемпионата») «Бёрнли».

«Фабио привнесёт в команду страсть, опыт и знания — именно то, что мы искали. Он проявил невероятную решимость и твёрдое желание работать в «Бёрнли». Нам нужны люди, которые искренне хотят быть здесь и помогать клубу развиваться. Фабио — яркий тому пример», — приводит слова спортивного директора Диего Лопеса официальный сайт клуба.

Челестини был главным тренером московского ЦСКА до конца прошлого сезона, с которым выиграл Суперкубок России.

После 12 матчей в Чемпионшипе