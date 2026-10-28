15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини прокомментировал своё назначение на должность тренера «Бёрнли»

Фабио Челестини прокомментировал своё назначение на должность тренера «Бёрнли»
Комментарии

Фабио Челестини прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Бёрнли», выступающего в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион Англии. – Прим. «Чемпионата»).

«Глядя на «Бёрнли», я вижу клуб с огромным потенциалом и качественных игроков, способных помочь нам реализовать амбиции наших болельщиков. Я понимаю, в какой ситуации мы оказались — мне уже доводилось сталкиваться с подобным. Наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть команду, которая с первых минут играет с полной уверенностью в своих силах», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

Челестини покинул ЦСКА в конце прошлого сезона. С армейской командой специалист выиграл Суперкубок России.