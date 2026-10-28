Фабио Челестини прокомментировал своё назначение на должность тренера «Бёрнли»

Фабио Челестини прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Бёрнли», выступающего в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион Англии. – Прим. «Чемпионата»).

«Глядя на «Бёрнли», я вижу клуб с огромным потенциалом и качественных игроков, способных помочь нам реализовать амбиции наших болельщиков. Я понимаю, в какой ситуации мы оказались — мне уже доводилось сталкиваться с подобным. Наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть команду, которая с первых минут играет с полной уверенностью в своих силах», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

Челестини покинул ЦСКА в конце прошлого сезона. С армейской командой специалист выиграл Суперкубок России.