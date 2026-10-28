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Экс-защитник «Барселоны» Жереми Матьё: после завершения карьеры я пережил депрессию

Экс-защитник «Барселоны» Жереми Матьё: после завершения карьеры я пережил депрессию
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Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матьё поделился воспоминаниями о периоде после завершения игровой карьеры.

— Какие выводы вы можете сделать за эти шесть лет, прошедшие с момента окончания вашей профессиональной игровой карьеры?
— Ситуация осложнилась после моей травмы в «Спортинге». Я завершил карьеру в 2020 году из-за разрыва крестообразных связок. Всё резко остановилось. Я носил наколенник и мало что мог делать. Затем погрузился в нисходящую спираль. Я пережил депрессию, скучал по полю, по раздевалке, по всему, что мы пережили. Из-за этой травмы у