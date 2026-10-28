Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 28 октября

В среду, 28 октября, состоялись три матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Кубка России на 28 октября:

«Оренбург» — «Родина» — 2:1;

«Ростов» — «Акрон» — 6:1;

«Спартак» — «Рубин» — 1:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.