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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. «Чемпионат» предлагается ознакомиться с результатами жеребьёвки.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

«Флитвуд Таун» — «Эвертон» / «Ньюкасл Юнайтед»;
«Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»;
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд»;
«Ливерпуль» — «Борнмут».

Матчи 1/4 финала Кубка лиги состоятся в течение недели, начинающейся 14 декабря. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в решающем матче со счётом 2:0 переиграл лондонский «Арсенал». Чаще других этот турнир выигрывали «Ливерпуль» (10), «Манчестер Сити» (9) и «Манчестер Юнайтед» (6).

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