Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. «Чемпионат» предлагается ознакомиться с результатами жеребьёвки.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

«Флитвуд Таун» — «Эвертон» / «Ньюкасл Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»;

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд»;

«Ливерпуль» — «Борнмут».

Матчи 1/4 финала Кубка лиги состоятся в течение недели, начинающейся 14 декабря. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в решающем матче со счётом 2:0 переиграл лондонский «Арсенал». Чаще других этот турнир выигрывали «Ливерпуль» (10), «Манчестер Сити» (9) и «Манчестер Юнайтед» (6).