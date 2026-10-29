«Сам это признал». Экс-игрок «МЮ» Эррера — о конфликте Роналду с Жезушем в сборной

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании, а ныне футболист «Сарагосы» Андер Эррера прокомментировал конфликт звёздного форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и главного тренера команды Жорже Жезуша.

«Он совершил ошибку, капитан должен быть капитаном. Нужно признать, что тренер тебя подвёл, но лидер должен быть лидером. Он сам это признал», — приводит слова Эрреры AS.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом. Ряд португальских СМИ рассказали о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.