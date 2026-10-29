«Не пытался поставить его на место». Тьерри Анри — о критике после шутки над Ямалем

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал реакцию на свою шутку в адрес форварда «Барселоны» Ламина Ямаля во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026.

После того как испанец в третий раз подряд получил трофей Копа, Анри в шутку спросил его, действительно ли это та награда, которую он хотел завоевать, намекая на «Золотой мяч». Обладателем главной индивидуальной награды в итоге стал нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. Ямаль рассмеялся и ответил: «Я хочу выиграть их все!»

Эпизод вызвал обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи решили, что Анри пытался поставить молодого футболиста на место. Француз отверг подобные предположения в видео в одной из социальных сетей.

«Совершенно не пытался задеть его самолюбие или поставить его на место. Я большой поклонник Ламина Ямаля. Понимаю, что вам могла не понравиться моя шутка, но не нужно приписывать мне намерения, которых у меня не было. Это один из тех футболистов, за игру которых я готов платить. Я его обожаю», — приводит слова Анри Footmercato.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2026 Ямаль занял третье место, пропустив перед собой форварда «Баварии» Гарри Кейна и нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.