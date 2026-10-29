Вице-президент Японской футбольной ассоциации ушёл с поста из-за политики ФИФА и Инфантино

Вице-президент Японской футбольной ассоциации Такеши Окада покинул свой пост на фоне скандала, связанного с возможной продажей коммерческих прав на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я всегда рассматривал спорт как благородное занятие и ценил его социальную значимость. Однако недавние события, касающиеся чемпионата мира по футболу, создали существенный разрыв между моими убеждениями и предпринятыми шагами, как спортсмен я не мог их принять, что и привело меня к этому решению», — говорится в заявлении Окады, опубликованном на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) официально поддержала президента ФИФА Джанни Инфантино.

В августе глава АФК одобрил решение ФИФА отказаться от намерений продать долю коммерческих прав на мировое первенство частным инвесторам. Ранее газета The Times сообщала, что Инфантино планировал реализовать долю в новой структуре, которая должна была взять под контроль чемпионат мира. ФИФА на своем официальном ресурсе подтвердила намерение создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность организации и работу по проведению турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести в ней доли. Впоследствии пресс-служба ФИФА распространила заявление Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал споры, а также заверил, что данное предложение не будет реализовано.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года,