«Они всё испортили. У меня был бы титул АПЛ». Эррера — о финансовых нарушениях «Ман Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, что экс-тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью обращал внимание на дорогие трансферы «Манчестер Сити» за несколько лет до признания вины «горожан» в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Манчестер Сити?» Правила нужно соблюдать. То, что происходило, было ненормальным. Мы все это понимали. Я жил в Манчестере, прямо по соседству. Мои друзья не могли достать билеты на «Олд Траффорд», а на «Этихад» раздавали билеты бесплатно. Они тратят деньги так, будто… Мне нечего сказать об игроках и тренере. Они заслуживают похвалы за то, чего достигли. На самом деле, если бы я был игроком «Сити», я бы был в ярости. Они всё испортили. И ущерб непоправим. «Тоттенхэм» три года подряд занимал пятое место, не попав в Лигу чемпионов. Это огромные деньги. Штраф должен быть существенным, он должен создать прецедент. У меня был бы титул Премьер-лиги.

Как я утверждал ранее, Моуринью в чём-то похож на мультсериал «Симпсоны»: всё, о чём он говорил, в будущем всегда сбывалось. Ещё тогда он говорил, что это равносильно завоеванию титула, намекая на то, что творилось за кулисами. Он постоянно твердил, что происходит что-то странное», — приводит слова Эрреры AS.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 эпизодам из 115. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.