Алонсо прокомментировал вылет «Челси» из Кубка лиги после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о поражении команды от «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:6 пен.).

«Каждый раз, когда исход матча решается в серии 11-метровых, кто-то будет считать вылет из турнира несправедливым. С обеих сторон всё было очень плотно. Серия пенальти означает, что случиться может всё что угодно. Футболисты продемонстрировали достаточно хороший уровень, чтобы быть конкурентоспособными на «Энфилде». Мы пропустили гол с пенальти, после чего счёт стал 1:1. Игра была абсолютно равной для обеих команд.

Майк [Пендерс] действовал надёжно. Мы создали не так много голевых моментов, но он был достаточно стабилен и надёжен. Это было очень важно для нас в первом тайме.

Это футбол. Это часть нашей работы. Мы показывали хороший уровень, и именно это требуется, когда приезжаешь