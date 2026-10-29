«Не отдаём ему должное». Журналист — о том, кто помог Батракову раскрыться в «Галатасарае»

Известный турецкий журналист Бурак Эрен отметил вклад главного тренера «Галатасарая» Окана Бурука в прогрессе российского полузащитника клуба Алексея Батракова.

«То, как Окан Бурук использует Батракова, просто великолепно. Мы хвалим Батракова, но не отдаём должное Окану Ходже, который сумел добиться от него такой отдачи.

Он добился подобного и от Мертенса. Использовал его в роли «восьмёрки» и оттянул немного глубже.

В России Батраков был атакующим полузащитником под 10-м номером, который часто оказывался вблизи ворот. Здесь он тоже играет ближе к воротам, но располагается глубже — в центре построения атак. Он связывает все линии команды», — написал Эрен на личной странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» в 2026 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах за турецкий клуб, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.