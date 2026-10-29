Тренер «Ливерпуля» высказался о победе в матче с «Челси» в Кубке английской лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Антони Ираола прокомментировал победу над «Челси» в матче 1/8 Кубка английской лиги — 1:1 (6:5 пен.).

«Игра была равной. У обеих команд было не так много голевых моментов. Мы очень довольны выступлением наших футболистов. Молодые игроки очень хорошо проявили себя в матче с «Тоттенхэмом» в первом раунде. Это отличные футболисты. Мы в них уверены, и они доказали, что находятся на высоком уровне. Они помогли нам.

Важно сохранять концентрацию и контролировать игру. Георгий Мамардашвили стал лучше справляться с ударами по своим воротам.

Три домашние победы подряд имеют огромное значение. В матчах чемпионата на своём поле у нас были трудности, но теперь в воскресенье нас ждёт игра с «Арсеналом», — приводит слова Ираолы BBC.

В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом».