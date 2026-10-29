«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера после вылета из Кубка от команды 4-й лиги

«Эспаньол» на своём официальном сайте объявил имя нового главного тренера. Им стал испанский специалист, ранее возглавлявший «Эльче», Эдер Сарабия.

Контракт подписан до лета 2028 года. Сарабия не сможет дебютировать в качестве главного тренера в пятничном матче 11-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». В этой игре команду возглавит временный тренер Серхио Гарсия. Эдер Сарабия приступит к своим обязанностям со следующего тура, в матче с «Депортиво». Его официальная презентация состоится во вторник, 3 ноября.

47-летний Гонсалес работал главным тренером «Эспаньола» с 2024 года. Наставник был уволен после вылета каталонцев от команды Сегунды РФЕФ (четвёртый дивизион Испании) — «Сестао Ривер» (3:4). Сарабии 45 лет. До работы в стане бело-зелёных он был помощником Кике Сетьена в «Лас-Пальмасе», «Бетисе» и «Барселоне».

В текущем сезоне «Эспаньол» занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей.