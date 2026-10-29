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«В первые 20 минут нас просто «убили». Тренер «Спартака» — о матче с ЦСКА

«В первые 20 минут нас просто «убили». Тренер «Спартака» — о матче с ЦСКА
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (1:0) ответил на вопрос о проблемах в игре с ЦСКА (0:2) в минувшей встрече 12-го тура РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 12-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 1'     2:0 Мусаев – 24'    

— После дерби футболисты и тренер ЦСКА сказали, что «Спартак» в стартовые отрезки матчей чуть ли не спит. Хотя статистика говорит об обратном. Как восприняли эти слова?
— Все зависит от конкретного матча. Согласен, что в дерби в первые 20 минут нас просто «убили». Но дальше мы доминировали, создавали моменты. Сегодня мы сами забили быстро. В любом случае проводим работу с ребятами, говорим о необходимости максимальной концентрации с первых секунд, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

В следующем матче «Спартак» встретится с «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

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